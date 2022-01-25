Avcılar'da bir mahalleden diğerine kayakla gitti - Son Dakika

AVCILAR'da beden eğitimi öğretmeni Fatih Işık, ilçeyi etkisi altına alan yoğun kar yağışını görünce kayak takımını alarak araçların ilerlemede güçlük çektiği iki mahalle arasında kayak yaptı.

Beden Eğitimi öğretmeni olan aynı zamanda Cerrahpaşa Üniversitesi Spor Bilimleri bölümünde eğitim gördüğü belirtilen Fatih Işık, dün akşam yoğun kar yağışı ile birlikte kuzenlerinin Firuzköy Mahallesi'nde kayak yapacağını duyunca harekete geçti. Işık, kayak takımlarını çıkararak ilçe merkezinden Firuzköy'e uzanan araçların ilerleyemediği mahalleye kayak yaparken giderken bu görüntüleri sosyal medya hesabından "Kuzenler aradı. Firuzköy'de kayacağız gel dediler. Araba gelmiyor nasıl geleyim dedim. Düşünürken bi an iç sesim kayarak git dedi. İstanbul'u Uludağ'a çeviren yetkililelere teşekkürler" diye yazarak paylaştı. Bu paylaşım büyük ilgi görürken Fatih Işık, "Bunun atlı kayak versiyonunu yapayım mı?" diye ekledi.