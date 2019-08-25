Avcılar'da bir metrobüsün motor bölümünde yangın çıktı

Avcılar Şükrübey'de bir metrobüsün motor bölümünde yangın çıktı. Metrobüste bulunan yolcular tahliye edilirken, yangın kısa sürede söndürüldü.



Avcılar Şükrübey'de seyir halinde olan bir metrobüsün motor bölümünde yangın çıktı. Yolcular metrobüsten tahliye edilirken, şoför araçta bulunan yangın söndürme tüpü ile yangına müdahale etti. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını kontrol altına aldı. Metrobüs daha sonra çekici yardımıyla olay yerinden çekildi. - İSTANBUL