Avcılar'da Bir Ortaokulda 14 Yaşındaki Öğrenci Arkadaşını Göğsünden Bıçakladı.
1 saat önce
IHAAW122538-ASA/04-01-2019- Avcılar'da bir ortaokulda 14 yaşındaki öğrenci arkadaşını göğsünden bıçakladı.
IHAAW122538-ASA/04-01-2019
- Avcılar
'da bir ortaokulda 14 yaşındaki öğrenci arkadaşını göğsünden bıçakladı. Yaralı öğrenci hastaneye kaldırılırken, bıçaklama olayına karışan öğrenci gözaltına alındı. 04.01.2019 12: 25: 38 TSI
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Haber Yayın Tarihi : 04.01.2019 12:31 Kaynak: İHA
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