Son dakika gündem: AVCILAR'DA BİR SAAT ARA İLE İKİ ARSADA YANGIN - Son Dakika
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Son dakika gündem: AVCILAR'DA BİR SAAT ARA İLE İKİ ARSADA YANGIN

17.07.2022 19:34

Son dakika haberler: AVCILAR'da bir saat içerisinde birbirlerine yakın iki noktada boş arsalarda çıkan yangınlar itfaiyenin müdahalesi ile evlere ve otoparklara sıçramadan söndürüldü.

AVCILAR'da bir saat içerisinde birbirlerine yakın iki noktada boş arsalarda çıkan yangınlar itfaiyenin müdahalesi ile evlere ve otoparklara sıçramadan söndürüldü.

İlk yangın Ambarlı Mahallesi Ihlamur Yolu Mevkii'nde saat 17.00 sıralarında başladı. Boş arsada bilinmeyen nedenle kuru otlar tutuştu. Kısa sürede büyüyen ot yangını itfaiyeye bildirildi. Sevk edilen ekip giderek büyüyen yangını söndürdü. Bu olaydan yaklaşık bir saat sonra 500 metre uzaklıktaki Cihangir Mahallesi'nde Ormanlı ile Reşitpaşa Caddesi arasında bulunan geniş alanda yangın başladı. Çevresinde evler ve iki otopark bulunan alandaki yangın rüzgarın da etkisi ile hızla yayılmaya başladı. Kuru otlar alev alırken sevk edilen itfaiye ekibi yangını söndürdü. Polis iki olayda yangını kimlerin çıkardığını araştırmaya başladı.

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Kaynak: DHA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika gündem: AVCILAR'DA BİR SAAT ARA İLE İKİ ARSADA YANGIN - Son Dakika

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SON DAKİKA: Son dakika gündem: AVCILAR'DA BİR SAAT ARA İLE İKİ ARSADA YANGIN - Son Dakika
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