AVCILAR'DA MİNİBÜSLE GELİP HAFRİYATI YOL KENARINA BIRAKTILAR - Son Dakika
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AVCILAR'DA MİNİBÜSLE GELİP HAFRİYATI YOL KENARINA BIRAKTILAR

05.08.2022 11:22
AVCILAR'DA MİNİBÜSLE GELİP HAFRİYATI YOL KENARINA BIRAKTILAR

AVCILAR'da bir sitenin önüne minibüsle çuvallar dolusu hafriyat bırakıldı.

AVCILAR'da bir sitenin önüne minibüsle çuvallar dolusu hafriyat bırakıldı.

Tahtakale Mahallesi Ispartakule Mevkii'nde Çuha Çiçeği Sokak'taki bir sitenin önüne dün öğle saatlerinde siyah renkli kapalı kasa minibüs ile gelen kişiler aracı park ettikten sonra hafriyat çuvalları tek tek taşıyarak araziye bıraktı.Çevredeki bir sitede oturanlar tarafından cep telefonu kamerası ile görüntülenen kişiler daha sonra uzaklaştı. Tahtakale Mahallesi Muhtarı Serkan Vatansever, tüm çabalarına rağmen mahallede kaçak döküm yapanların önüne geçilememesinden yakındı.


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Kaynak: DHA

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