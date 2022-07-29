AVCILAR'DA GİYSİ KUMBARASINDAN HIRSIZLIK KAMERADA - Son Dakika
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AVCILAR'DA GİYSİ KUMBARASINDAN HIRSIZLIK KAMERADA

29.07.2022 09:32

AVCILAR'da biri çocuk 3 kişi giysi kumbarasından hırsızlık yaptı.

AVCILAR'da biri çocuk 3 kişi giysi kumbarasından hırsızlık yaptı. Çocuğun kumbaranın içindeki kıyafetleri çalarak kendisini bekleyenlere verdiği anlar cep telefonu kamerası ile görüntülendi.

Denizköşkler Mahallesi'ne motosiklet ile gelen biri çocuk 3 kişi giysi kumbarasından hırsızlık yaptı. Belediyenin yerleştirdiği giysi kumbarasına giren çocuk, içi kıyafet dolu poşetleri çıkararak kendisini bekleyenlere uzattı. 2 şüpheli, çocuktan aldıkları giysi dolu poşetleri motosiklete bağlı çek çek arabasına koydu. Yoldan geçenlere aldırmadan yaklaşık bir dakika içerisinde kumbaradaki bütün kıyafetleri alan şüpheliler, olay yerinden uzaklaştı. Mahalle sakini Remzi Birdanlı, bu kıyafetlerin ihtiyaç sahipleri için bağışlandığını, hırsızlığı yapanların affedilmemesi gerektiğini söyledi. Esnaf Erhan Görgün ise, çocukların hırsızlıkta kullanılması ve içine girilmesi tehlikeli bu kumbaraya sokulmasının yanlış olduğunu belirtti.

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Kaynak: DHA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel AVCILAR'DA GİYSİ KUMBARASINDAN HIRSIZLIK KAMERADA - Son Dakika

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SON DAKİKA: AVCILAR'DA GİYSİ KUMBARASINDAN HIRSIZLIK KAMERADA - Son Dakika
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