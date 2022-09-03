Avcılar'da bir kişinin öldüğü silahlı kavganın detayları ortaya çıktı - Son Dakika
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Avcılar'da bir kişinin öldüğü silahlı kavganın detayları ortaya çıktı

03.09.2022 09:41
Avcılar'da bir kişinin öldüğü silahlı kavganın detayları ortaya çıktı

Avcılar'da birisi ağır 3 kişinin yaralandığı silahlı kavgada, ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan 42 yaşındaki Recep Esvet hayatını kaybetti.

Avcılar'da birisi ağır 3 kişinin yaralandığı silahlı kavgada, ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan 42 yaşındaki Recep Esvet hayatını kaybetti. Olayın Bitcoin meselesi yüzünden çıktığı iddia edildi.

Olay, dün gece Avcılar Denizköşkler Mahallesi'nde yaşandı. İddiaya göre, Recep Esvet'in (42) yeğeni N.E. bir şahısla Bitcoin dolandırıcılığı meselesi yüzünden tartıştı. Tartışmanın akabinde Recep Esvet, yanına yakınlarını alarak silahlı kavganın çıktığı kahveye gitti. Burada olaya taraf olduğu düşünülen N.T. ve T.T. ile karşılaştı. Çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü.

Ağır yaralı hastaneye kaldırıldı

Silahlı kavga sonucu karşılıklı açılan ateşle Recep Esvet ağır yaralandı. Hastaneye kaldırılan Recep Esvet burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Tavla oynarken yaralandılar

Olay sırasında kahvede tavla oynayan ve konuyla alakası olmadığı öğrenilen Murat Ç.ve Ayhan Çağrı Ç. ise silahla ayağından yaralanarak hastaneye kaldırıldı. Silahlı kavga sonucu 1 kişi gözaltına alınırken polisin konuyla ilgili çalışmasının devam ettiği öğrenildi. - İSTANBUL

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Kaynak: İHA

Avcılar, kavga, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Avcılar'da bir kişinin öldüğü silahlı kavganın detayları ortaya çıktı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Avcılar'da bir kişinin öldüğü silahlı kavganın detayları ortaya çıktı - Son Dakika
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