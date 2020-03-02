Avcılar'da bisiklet rampasından düşen adam ağır yaralandı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Avcılar'da bisiklet rampasından düşen adam ağır yaralandı - Son Dakika

Avcılar'da bisiklet rampasından düşen adam ağır yaralandı

12 dakika önce

Avcılar'da bir kişi bisiklet rampalarında akrobatik hareketler yaparken, düşerek ağır yaralandı.

Avcılar'da bisiklet rampasından düşen adam ağır yaralandı, System.String[]

Avcılar'da bir kişi bisiklet rampalarında akrobatik hareketler yaparken, düşerek ağır yaralandı.


Olay, saat 15.00 sıralarında Avcılar Kemal Sunal Caddesinde bulunan bir parkın içinde gerçekleşti. Kimliği belirsiz genç adam park içerisinde bisiklet ve paten rampasının üzerinde akrobatik hareketler yapmaya başladı. Genç, bir süre sonra düşerek başı ve vücudunun çeşitli yerlerinden yaralandı. İhbar üzerine olay yerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri olayla ilgili çalışma başlattı. Sağlık ekipleri de ağır yaralı genci tedavi edilmesi için Bakırköy Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Gencin durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.


"Yerde kanlar içinde yatan bir genç vardı"


"Yerde kanlar içinde yatan bir genç vardı" diyen İbrahim Şimşek, isimli bir vatandaş, "Bugün antrenman yapmaya geldim ve geldiğim anda polis ve ambulans ekiplerini gördüm yerde kanlar içinde yatan bir genç vardı. Çocuk uzun süre yerde yattı ben bakamadım." dedi. - İSTANBUL

Avcılar, Polis, Genç, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.03.2020 05:18 Kaynak: İHA
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