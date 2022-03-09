Avcılar'da bisiklet ve elektrikli scooter çalan şüpheli yakalandı - Son Dakika
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Avcılar'da bisiklet ve elektrikli scooter çalan şüpheli yakalandı

09.03.2022 14:05
Avcılar'da bisiklet ve elektrikli scooter çalan şüpheli yakalandı

AVCILAR'daki Tahtakale Mahallesi'nde iki evden bisiklet ve elektrikli bisiklet çalan S.G. Başakşehir'de yakalandı.

AVCILAR'daki Tahtakale Mahallesi'nde iki evden bisiklet ve elektrikli bisiklet çalan S.G. Başakşehir'de yakalandı. Elektrikli bisiklet ve 2 elektrikli scooter ile yakalanan, 4 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan şüpheli sevk edildiği mahkeme tarafından tutuklandı.

Avcılar Emniyet Müdürlüğü ekipleri geçen 24 Şubat tarihinde Tahtakale Mahallesi'nde bulunan 2 farklı ikamet adresinden bisiklet ve elektrikli bisiklet çalındığı ihbarları üzerine harekete geçti. Ekipler güvenlik kamera görüntülerini incelerken iki hırsızlığın da yabancı plakalı araçla gelen S.G.'nin gerçekleştirdiğini belirledi. Takip edilen şüpheli geçen pazartesi günü oturduğu Başakşehir İlçesi Bahçetepe Mahallesi'nde yakalandı. Bu ardeste ve araç içerisinde çalınan elektrikli bisiklet, iki elektrikli scuter 3 litre motor yağı bulundu.

Şüphelinin benzer suçlardan kaydı olduğu ve "Muhafaza altına alınmış olan eşya" hakkında hırsızlık suçundan 4 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası olduğu anlaşıldı. Bisiklet ve elektrikli bisiklet hırsızlığı suçundan hakkında işlem yapılan şüpheli dün sevk edildiği Küçükçekmece Adliyesi'nde tutuklandı.


Avcılar'da bisiklet ve elektrikli scooter çalan şüpheli yakalandı
Avcılar'da bisiklet ve elektrikli scooter çalan şüpheli yakalandı
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Emniyet Müdürlüğü, Başakşehir, Bisiklet, Avcılar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

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SON DAKİKA: Avcılar'da bisiklet ve elektrikli scooter çalan şüpheli yakalandı - Son Dakika
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