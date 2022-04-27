AVCILAR'DA BOŞ BİNADA YANGIN - Son Dakika
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AVCILAR'DA BOŞ BİNADA YANGIN

27.04.2022 11:00
AVCILAR'DA BOŞ BİNADA YANGIN

AVCILAR'da sahibi öldükten sonra evsizlerin barınağı haline gelen boş bir evde yangın çıktı.

AVCILAR'da sahibi öldükten sonra evsizlerin barınağı haline gelen boş bir evde yangın çıktı.

Isınmak için yakılan ateşten kaynaklandığı belirtilen yangın, itfaiye tarafından söndürüldü.

Denizköşkler Caddesinde dün saat 20.00 sıralarında çıkan yangın mahalle sakinlerinde paniğe neden oldu. Edinilen bilgiye göre, sahibi öldükten sonra 5 yıldır boş kalan evde, sokakta yaşayan insanlar ve madde bağımlıları kalıyordu. Yangının ısınma amacıyla yakılan ateş nedeniyle çıktığı belirtildi. Kısa sürede evin tamamını saran yangında ölen ya da yaralanan olmadığı öğrenildi. İtfaiye ekipleri yangını kısa sürede söndürdü.

MAHALLELİ EVİN YIKILMASINI İSTEDİ

Mahalle esnafı Hasan Basri, ev sahibinin 5 yıl önce öldüğünü, mirasçıların mahkemelik olduğunu belirterek "Uzun süre boş kalan ev adeta yağmalandı. Evde barınan evsiz ve madde bağımlılarının yangına neden olabileceğini düşünüyorum. Mahalleliler olarak evin en kısa sürede yıkılmasını istiyoruz" dedi.

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İtfaiye, Yangın, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

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