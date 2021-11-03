Avcılar'da boşaltılan bina ve 60 yıllık çınara ahşap kapılı koruma - Son Dakika

AVCILAR'da kentsel dönüşüm kapsamında boşaltılan bir binaya madde bağımlıları veya evsizlerin girmemesi için sökülen kapılarla önlem alındı. Bir binanın önündeki en az 60 yıllık olduğu belirtilen çınar ağacına da yıkım çalışması sırasında zarar verilmemesi için çevresine ahşap kapılı koruma yapıldı.

Denizköşkler Mahallesi'nde kentsel dönüşüm kapsamında yıktırılmasına karar verilen bir bina boşaltıldı. Boşaltılan binada işe yarayabilecek parçalar tek tek sökülürken, buraya evsizlerin veya madde bağımlılarının girmesini önlemek amacıyla daha önce başka binalarda da denenen 'kapılı önlem' alındı. Binadaki evlerden sökülen ahşap kapılan yapının zemindeki iki sokağa bakan cephelerinde yan yana dizilerek önlem alınmaya çalışıldı. Çevredekiler bu önlemin yetersiz olduğunu, kapılı bariyerin rahatlıkla aşılabileceğini söyledi.

AĞACA DA KAPILI BARİYER