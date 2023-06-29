Avcılar'da Boşanma Aşamasındaki Kişi İntihar Etmek İstedi - Son Dakika
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Avcılar'da Boşanma Aşamasındaki Kişi İntihar Etmek İstedi

Avcılar'da Boşanma Aşamasındaki Kişi İntihar Etmek İstedi

29.06.2023 09:33

Avcılar'da boşanma aşamasında olan Beşir A., evde tek başına olduğu sırada başına tabanca ile ateş ederek intihar etmek istedi. Polis ekipleri, yaralıya ulaşmak için kapıyı çekiç, satır ve tekme darbeleriyle kırarak zamana karşı yarıştı. Yaralı hastaneye kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

p>AVCILAR'da, iddiaya göre boşanma aşamasında olan Beşir A,, evde tek başına olduğu sırada başına tabanca ile ateş ederek yaşamına son vermek istedi. Silah sesi üzerine sevk edilen polis ekibi, evdeki yaralıya ulaşmak için zamana karşı yarıştı. Evin kapısı çekiç, satır ve tekme darbeleri ile uzun süren çabanın ardından kırıldı. Yaralı ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Olay, Ambarlı Mahallesi'nde dün saat 22.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre eşinden boşanma aşamasında olan ve bunalıma girdiği öne sürülen Beşir A., yakınlarını arayarak yaşamına son vereceğini söyledikten kısa süre sonra tek başına yaşadığı daireden silah sesi geldi. Komşuları ve yakınlarından gelen ihbar üzerine olay yerine, sağlık ekibi ve çok sayıda polis ekibi sevk edildi.

KAPIYI KIRMAK İÇİN ÇEKİÇ, SATIR VE TEKMELER KULLANILDI

Olay yerine gelen polis, içeride yaralı olduğu anlaşılan Beşir A.'ya ulaşmak için zamanla yarışa başladı. Kapıyı açamayan ekipler, vatandaşlarla birlikte kapıyı kırmak için seferber oldu. Kapı önce çekiçle kırılarak açılmaya çalışıldı. Çekiç yeterli gelmeyince devreye tekmeler girdi. Bazen vatandaşlar, bazen de polisler kapıya defalarca tekme attı. Bir ara elinde satır olan bir kişi de kapıyı zorladı ancak başarılı olamadı. Uzun süren uğraşların ardından kapı kırılarak yaralı Beşir A.'ya ulaşıldı. Mutfakta başından yaralanmış halde bulunan Beşir A. sağlık ekiplerinin müdahalesinden sonra ambulansa taşınarak hastaneye kaldırıldı. Beşir A.'nın kullandığı ruhsatsız tabancaya el konulurken, polis olayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: DHA
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