Son Dakika Haberleri: Avcılar'da Bulunan Bir Ortaokulda 14 Yaşındaki Bir Öğrenci Arkadaşını Göğsünden Bıçakladı.

Avcılar'da Bulunan Bir Ortaokulda 14 Yaşındaki Bir Öğrenci Arkadaşını Göğsünden Bıçakladı.

1 saat önce

- Avcılar'da bulunan bir ortaokulda 14 yaşındaki bir öğrenci arkadaşını göğsünden bıçakladı.

- Avcılar'da bulunan bir ortaokulda 14 yaşındaki bir öğrenci arkadaşını göğsünden bıçakladı. Yaralı öğrenci hastaneye kaldırılırken, bıçaklama olayına karışan öğrenci gözaltına alındı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.01.2019 12:38 Kaynak: İHA

Avcılar, 3. Sayfa
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