Avcılar'da buzlanan yolda kayan tanker bahçe duvarına daldı - Son Dakika

Avcılar'da kar yağışı sonrası buzlanan yokuşlu yolda kayan su yüklü tanker, evin bahçe duvarına daldı.



Olay sabah saatlerinde Firüzköy Mahallesi'nde yaşandı. Edinilen bilgiye göre su yüklü tanker yolda seyir halindeydi. Yokuş yukarı caddede kayan tanker kaldırımı aşarak bir apartmanın bahçe duvarına dalarken evin dış kapısı da yıkıldı. Olay da yaralanan olmazken tanker sürücüsü kendi imkanları ile bulunduğu yerden aracını kaldırdı. - İSTANBUL