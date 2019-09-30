Avcılar'da çadırda çıkan yangın gecekondulara sıçradı

Haber -Kamera: Cemil ÖZDEMİR-Murat SOLAK/

Avcılar'da boş arazideki çadırda çıkan yangın iki gecekonduya sıçradı. Yangında ölen ya da yaralanan olmazken, gecekondular kullanılamaz hale geldi.

Avcılar Yeşilkent Mahallesi Geçici 897 sokakta boş arazide bulunan iki çadırda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Çadırda çıkan yangın yan tarafında bulunan iki gecekonduya sıçradı. İhbar üzerine olay yerine polis itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin bir saat süren çalışmasıyla yangın kontrol altına alındı. Yangında ölen ya da yaralanan olmazken, iki gece kondu kullanılamaz hale geldi.

Mahalle sakini Esat Sucuk "Bize yakın bir yer burası, ben geldiğimde itfaiyeyi aramışlardı. Söndürüyordu zaten. İki tane ev yanmış burada birinin çatısı yandı. İtfaiye söndürdü. Yaralanan yok. Büyük ihtimalde ya çadırda ya evde çıktı. Yan tarafa sıçradı" dedi.



Görüntü Dökümü

-Yangından görüntü

-itfaiye ekiplerinin müdahalesi

-çevredekiler

-Mahalle sakini röp

-Genel ve detaylar