AVCILAR'DA ÇAKMAKLA OYUN DUBLEKS EVİ YAKTI - Son Dakika
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AVCILAR'DA ÇAKMAKLA OYUN DUBLEKS EVİ YAKTI

12.06.2022 09:11
AVCILAR'DA ÇAKMAKLA OYUN DUBLEKS EVİ YAKTI

AVCILAR'da ağabeyinin çakmağıyla oynayan çocuk, dubleks evlerinin tamamen yanmasına neden oldu.

AVCILAR'da ağabeyinin çakmağıyla oynayan çocuk, dubleks evlerinin tamamen yanmasına neden oldu. İtfaiyenin çabası ile yangın diğer dairelere sıçramadan söndürüldü.

Cihangir Mahallesi'ndeki Alparslan Günay'a ait dört katlı binadaki dubleks evde bulunan çocuklardan biri dün saat 17.00 sıralarında ağabeyine ait çakmakla oynamaya başladı. Çocuk plastik merdivenlerin tutuşmasına ve bir anda evin alevler içerisinde kalmasına neden oldu. Evde bulunanlar kısa sürede tahliye edilirken, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verildi. İtfaiye erleri evdeki yangına müdahale etti. Ekiplerin zamanında müdahalesi ile yangın diğer katlara sıçramadan söndürüldü. Dumandan etkilenen 4 itfaiye eri bir süre bina önünde dinlendirildi. Yangının söndürülmesinden sonra yapılan incelemede dubleks evdeki bütün eşyaların tamamen yandığı belirlendi. Alparslan Günay'ın polise verdiği ilk ifadede, "Oğlum ağabeyinin çakmağıyla oynarken yangına neden oldu" dediği öğrenildi.

AVCILAR'DA ÇAKMAKLA OYUN DUBLEKS EVİ YAKTI
AVCILAR'DA ÇAKMAKLA OYUN DUBLEKS EVİ YAKTI
AVCILAR'DA ÇAKMAKLA OYUN DUBLEKS EVİ YAKTI
AVCILAR'DA ÇAKMAKLA OYUN DUBLEKS EVİ YAKTI
AVCILAR'DA ÇAKMAKLA OYUN DUBLEKS EVİ YAKTI
AVCILAR'DA ÇAKMAKLA OYUN DUBLEKS EVİ YAKTI
AVCILAR'DA ÇAKMAKLA OYUN DUBLEKS EVİ YAKTI
AVCILAR'DA ÇAKMAKLA OYUN DUBLEKS EVİ YAKTI
AVCILAR'DA ÇAKMAKLA OYUN DUBLEKS EVİ YAKTI
AVCILAR'DA ÇAKMAKLA OYUN DUBLEKS EVİ YAKTI
AVCILAR'DA ÇAKMAKLA OYUN DUBLEKS EVİ YAKTI
AVCILAR'DA ÇAKMAKLA OYUN DUBLEKS EVİ YAKTI
AVCILAR'DA ÇAKMAKLA OYUN DUBLEKS EVİ YAKTI
YORUMLAR
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Kaynak: DHA

Cihangir Mahallesi, İtfaiye, Çocuk, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel AVCILAR'DA ÇAKMAKLA OYUN DUBLEKS EVİ YAKTI - Son Dakika

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