Zanlının eziyet ettiği köpeği çaldığını tespit eden ekipler, "hırsızlık" ve "hayvana eziyet etmek" suçlarından işlem yaptıktan zanlı A.H.Ç'yi adliyeye sevk etti.

Kaynak: AA

Avcılar, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Avcılar'da çaldığı köpeğe eziyet eden zanlı gözaltına alındı - Son Dakika

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