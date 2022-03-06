AVCILAR'DA 'CAM ATIK KUTULARI' 2 AY SONRA BOŞALTILDI - Son Dakika
Üye Girişi

AVCILAR'DA 'CAM ATIK KUTULARI' 2 AY SONRA BOŞALTILDI

06.03.2022 09:21
AVCILAR'DA 'CAM ATIK KUTULARI' 2 AY SONRA BOŞALTILDI

AVCILAR'da cam atıkları değerlendirmek ve ekonomiye kazandırmak amacıyla yerleştirilen cam atık kutuları, anlaşmalı firmayla yaşanan sorun nedeniyle 2 aydır boşaltılmadı.

AVCILAR'da cam atıkları değerlendirmek ve ekonomiye kazandırmak amacıyla yerleştirilen cam atık kutuları, anlaşmalı firmayla yaşanan sorun nedeniyle 2 aydır boşaltılmadı. Tamamen dolan cam atık kutusunun çevresine bırakılan camların tehlike oluşturduğu yönünde çevredekilerin şikayetleri üzerine belediye kutuları boşaltmaya başladı.

Avcılar Belediyesi, Başakşehir'de bulunan bir geri dönüşüm firması ile geçen yıllarda anlaşma yaparak, ilçenin çeşitli noktalarına atık cam ve şişelerin biriktirilebileceği kutular yerleştirdi. Firma ile belediyenin anlaşması yılbaşında sonlandı. Belediye ile firma yeni yıl için anlaşamadı. Anlaşma yapılamadığı için cam atık kutularında biriken atıklar yılbaşından bu yana toplanmadı. Tamamen dolan atık kutularının üzeri ve çevresi de cam parçaları ve şişelerle doldu. Öte yandan bazı cam kutularının yanına poşetlerin ve çöplerin de atıldığı görüldü.

TEHLİKE YARATIYOR

Avcılar'daki Halide Edip Adıvar Parkı'nda bulunan cam şişe kutusunun çevresinde cam bloklar olduğunu belirten Necip Yılmaz, "Kumbaraların boşaltılması veya kullanılmıyorsa alınması gerek. Sözleşme uzatılmamışsa bu kumbaraların kaldırılması gerek. Burası park. Çoluk çocuk burada oynuyor. Büyük insan için de tehlikeli" dedi.Geri dönüşüm firması yetkilileri, "Cam kumbaraların boşaltılması veya alınması konusunda Avcılar Belediyesi'ni arayın. Yılbaşından bu yana kumbaralardaki atık camları almıyoruz" diye bilgi verdi.

Şikayetler üzerine DHA muhabirinin görüşlerine başvurduğu belediye yetkilileri, geri dönüşüm firmasının cam toplama işi için önerdiği yeni rakamın çok yüksek olduğunu, bu nedenle kumbaraların boşaltılmadığını, sorunun çözümü için çalışma başlatıldığını söyledi. Belediye görevlileri kentin merkezi konumundaki yerlerde bulunan atık cam kutularını boşaltmaya başladı.

YORUMLAR
500
Emre Belözoğlu, Beşiktaş karşısında rekora koşuyor! Emre Belözoğlu, Beşiktaş karşısında rekora koşuyor! Beşiktaş, Medipol Başakşehir maçı hazırlıklarını sürdürdü Beşiktaş, Medipol Başakşehir maçı hazırlıklarını sürdürdü

geri dönüşüm, Başakşehir, Avcılar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel AVCILAR'DA 'CAM ATIK KUTULARI' 2 AY SONRA BOŞALTILDI - Son Dakika


Son Dakika
09:05 Mecidiyeköy'ü korkutan intihar girişimi! Köprüdeki kabloları yaktı
08:35 Kiev Bölgesi Valisi Kuleba açıkladı: Kadirov'un askerleri akıl hastalarını rehin alıp mayın döşedi
08:30 Beyoğlu'nda korkunç kaza! Bir araç tabelaya çarpıp takla attı
08:26 Washington Post'tan önemli iddia: Her olasılığa hazırlar, ABD sürgündeki bir Ukrayna hükümetine hazırlanıyor
08:22 Putin, Batılı medya kuruluşlarını püskürttü! Yalan habere 15 yıl hapis cezası getiren kararnameyi imzaladı
08:17 Savaşın 11. günü! Rusya saldırıyor, Ukrayna direniyor
01:01 TBMM'de Nükleer Düzenleme Kanunu Teklifi kabul edildi
00:15 Zelenski Ukrayna halkına seslendi: Saldırıya geçin
00:09 Deniz Undav harikalar yaratıyor! A Milli Takım'dan bir heyet görüşmek için Belçika'ya gitti
23:30 Meteoroloji uyardı! Kar İstanbul'a geri dönüyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.03.2022 09:28:49. #1.12#
SON DAKİKA: AVCILAR'DA 'CAM ATIK KUTULARI' 2 AY SONRA BOŞALTILDI - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement