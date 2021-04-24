AVCILAR'DA CAM BALKONDA MAHSUR KALAN GÜVERCİN KURTARILDI - Son Dakika

AVCILAR'DA CAM BALKONDA MAHSUR KALAN GÜVERCİN KURTARILDI

AVCILAR'da boş binanın cam balkonuna düşerek mahsur kalan güvercin itfaiye eri tarafından kurtarıldı.

AVCILAR'da boş binanın cam balkonuna düşerek mahsur kalan güvercin itfaiye eri tarafından kurtarıldı. Avcılar, Ambarlı Mahallesi Ayazma Sokak'ta bulunan dört katlı binanın ikinci katındaki boş dairenin cam balkonuna güvercin düştü. Güvercin, tüm çırpınmalarına rağmen kurtulamadı. Haber verilmesi üzerine kısa sürede itfaiye ekibi gönderildi. Sepetli merdiven aracına çıkan itfaiye eri, iki günden bu yana mahsur kalan güvercini alarak kurtardı.

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