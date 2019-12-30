AVCILAR'DA CAM PARÇASININ YAYANIN ÜZERİNE DÜŞME ANI KAMERADA - Son Dakika

İSTANBUL'da fırtına etkisini gösterirken, Avcılar'da bir iş hanındaki cam bir yayanın üzerine düşerek yaralanmasına, bir ağacın da devrilmesine neden oldu.

Araç trafiğine kapalı Merkez Mahallesi'ndeki Marmara Caddesi'nde bulunan bir iş hanındaki işyerinin penceresinden rüzgarın etkisi ile cam parçası koptu. Güvenlik kamerası ile saniye saniye görüntülenen olayda, cam parçası yoldan geçen yaşlı bir kişinin üzerine düşerek onu yaraladı. Yaşlı adam, çevredekilerin yardımı ile yakındaki özel hastaneye kaldırıldı. Baş ve göğsünden yaralandığı belirlenen adam yapılan müdahalelerin ardından taburcu edildi.

AĞAÇ DEVRİLDİ

Denizköşkler Mahallesi'ndeki Kuzu Sokak'ta da şiddetli rüzgarın etkisi ile bir ağaç yola doğru devrildi. İhbar üzerine sevk edilen 112 itfaiye ekipleri, ağacı testere ile parçalayarak yolu trafiğe açtı. Sokakta oturanlar büyük gürültü ile devrilen ağaç nedeniyle korktuklarını, elektrik kablolarının alçaktan geçmesinin de tehlike oluşturduğunu söyledi.

Görüntü Dökümü:

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(Güvenlik kamerası)

-Cam parçasının düşme anı

-Yaralı hastaneye kaldırılırken

AKTÜEL

İtfaiye, devrilen ağacı kesmesi

Mahalle sakini ile röp.