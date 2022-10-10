AVCILAR'DA ÇAMAŞIR SUYU FABRİKASINDA 10 İŞÇİ ZEHİRLENDİ - Son Dakika
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AVCILAR'DA ÇAMAŞIR SUYU FABRİKASINDA 10 İŞÇİ ZEHİRLENDİ

10.10.2022 09:40

AVCILAR'da çamaşır suyu üretim tesisinde çalışan 10 işçi, kimyasal maddeden zehirlendi.

AVCILAR'da çamaşır suyu üretim tesisinde çalışan 10 işçi, kimyasal maddeden zehirlendi. İşçiler sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahaleden sonra hastaneye kaldırıldı.

Olay, dün saat 03.00 sıralarında Cihangir Mahallesi'nde bulunan çamaşır suyu üretim tesisinde meydana geldi. İddiaya göre, fabrikada meydana gelen teknik arıza sonucu bazı işçiler, kimyasal maddeden etkilenerek fenalaştı. Bunun üzerine fabrikaya sağlık ekibi istendi. İhbarla birlikte kısa sürede fabrikaya gelen sağlık ekipleri, işçilere ilk müdahalede bulundu. Kimyasal maddeden etkilendiği belirlenen 10 işçi, ambulanslarla hastaneye sevk edildi. İşçilerin sağlık durumunun iyi olduğu belirtilirken, tesiste geçici olarak üretime ara verildi.

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Kaynak: DHA

Cihangir Mahallesi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel AVCILAR'DA ÇAMAŞIR SUYU FABRİKASINDA 10 İŞÇİ ZEHİRLENDİ - Son Dakika

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SON DAKİKA: AVCILAR'DA ÇAMAŞIR SUYU FABRİKASINDA 10 İŞÇİ ZEHİRLENDİ - Son Dakika
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