Avcılar'da cami minaresinde ikinci parça da söküldü

İSTANBUL'da meydana gelen 5,8 büyüklüğündeki depremde minarelerinden biri yıkılan Avcılar Hacı Ahmet Tükenmez Camii'nin ikinci minaresi için başlatılan söküm çalışmasının ikinci gününde minareden ikinci parça da söküldü.

26 Eylül'de meydana gelen 5,8 büyüklüğündeki depremde, Avcılar Hacı Ahmet Tükenmez Camii'nin minaresinin bir bölümü yıkılmış ve geçtiğimiz günlerde yıkılan minare tamamen sökülmüştü. Caminin diğer minaresinin, yapılan kontrollerinde risk oluşturduğu tespit edilmiş ve sökümüne karar verilmişti. Dün ilk aşaması tamamlanan ve külah kısmı sökülen cami minaresinde söküm çalışmaları bugün de devam etti. Ekipler sabah saatlerine cami çevresinde güvenlik önlemi alarak söküm çalışmalarına tekrar başladı. Söküm ekipleri minarenin ikinci kısmını da iç taraftan keserek vinç yardımıyla yere indirildi. Çalışmaların ikinci gününde ikinci bölümü de sökülen minarede ki çalışmalar sürüyor.