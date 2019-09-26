Avcılar'da cami minaresinin yıkılma anı kameralara yansıdı
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İstanbul'da meydana gelen depremde Avcılar'da cami minaresinin yıkılma anı güvenlik kameralarına yansıdı.
Haber Yayın Tarihi: 26.09.2019 05:49 Kaynak: İHA
İstanbul'da meydana gelen depremde Avcılar'da cami minaresinin yıkılma anı güvenlik kameralarına yansıdı.
İstanbul'da yaşanan deprem sırasında Avcılar merkezde bulunan Hacı Ahmet Tükenmez Camii'nin minaresi yıkıldı. Olayda şans eseri ölen ya da yaralanan olmazken, minarenin yıkılma anı şehir polis kameralarına yansıdı. - İSTANBUL
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