Son Dakika Haberleri: Avcılar'da cami minaresinin yıkılma anı kameralara yansıdı
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Avcılar'da cami minaresinin yıkılma anı kameralara yansıdı

33 dakika önce

İstanbul'da meydana gelen depremde Avcılar'da cami minaresinin yıkılma anı güvenlik kameralarına yansıdı.

İstanbul'da meydana gelen depremde Avcılar'da cami minaresinin yıkılma anı güvenlik kameralarına yansıdı.

İstanbul'da yaşanan deprem sırasında Avcılar merkezde bulunan Hacı Ahmet Tükenmez Camii'nin minaresi yıkıldı. Olayda şans eseri ölen ya da yaralanan olmazken, minarenin yıkılma anı şehir polis kameralarına yansıdı.

(İHA)

Avcılar'da cami minaresinin yıkılma anı kameralara yansıdı

İstanbul, Avcılar, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 26.09.2019 06:10 Kaynak: İHA
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