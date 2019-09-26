Avcılar'da cami minaresinin yıkılma anı kameraya yansıdı
45 dakika önce
Avcılar'da cami minaresinin yıkılma anı kameraya yansıdıİSTANBUL - İstanbul'da meydana gelen depremde Avcılar'da cami minaresinin yıkılma anı güvenlik kameralarına yansıdı.
Haber Yayın Tarihi: 26.09.2019 06:01 Kaynak: İHA
Avcılar'da cami minaresinin yıkılma anı kameraya yansıdı
İSTANBUL - İstanbul'da meydana gelen depremde Avcılar'da cami minaresinin yıkılma anı güvenlik kameralarına yansıdı.
İstanbul'da yaşana deprem sırasında Avcılar'da merkezde bulunan Hacı Ahmet Tükenmez Camii'nin minaresi yıkıldı. Olayda şans eseri ölen ya da yaralanan olmazken, minarenin yıkılma anı mobese kameralarına yansıdı.
Deprem anında Kelime-i Şehadet getiren vatandaşlar kamerada İstanbul depremi sonrası Kule'den pilotlara "Deprem oldu, pas geçin" anonsu yapıldı Avcılar'da polis helikopteri deprem sonrası hasar incelemesi yaptı (Özel) Avcılar'da minaresi yıkılan caminin önünde böyle namaz kıldı