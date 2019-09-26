Son Dakika Haberleri: Avcılar'da cami minaresinin yıkılma anı kameraya yansıdı
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Avcılar'da cami minaresinin yıkılma anı kameraya yansıdı

45 dakika önce

Avcılar'da cami minaresinin yıkılma anı kameraya yansıdıİSTANBUL - İstanbul'da meydana gelen depremde Avcılar'da cami minaresinin yıkılma anı güvenlik kameralarına yansıdı.

Avcılar'da cami minaresinin yıkılma anı kameraya yansıdı

İSTANBUL - İstanbul'da meydana gelen depremde Avcılar'da cami minaresinin yıkılma anı güvenlik kameralarına yansıdı.

İstanbul'da yaşana deprem sırasında Avcılar'da merkezde bulunan Hacı Ahmet Tükenmez Camii'nin minaresi yıkıldı. Olayda şans eseri ölen ya da yaralanan olmazken, minarenin yıkılma anı mobese kameralarına yansıdı.

Avcılar'da cami minaresinin yıkılma anı kameraya yansıdı

İstanbul, Avcılar, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 26.09.2019 06:01 Kaynak: İHA
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