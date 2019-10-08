Son Dakika Haberleri: Avcılar'da çatı katı yandı
Son Dakika Güncel Avcılar'da çatı katı yandı

Avcılar'da çatı katı yandı

32 dakika önce

AVCILAR'daki bir binanın çatı katında 0çıkan yangın, itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü.

Avcılar'da çatı katı yandı, System.String[]
AVCILAR'daki bir binanın çatı katında 0çıkan yangın, itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü.

Yangın, dün saat 21.30 sıralarında Denizköşkler Mahallesi Mızrak Sokak'taki 4 katlı binanın çatı katında başladı. Henüz tespit edilemeyen nedenle başlayan ve kısa sürede tüm katı saran alevleri görenler İstanbul Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri ve Avcılar Emniyet Müdürlüğü ekiplerini aradı. Ekipler gelinceye kadar hemen yan binada oturanlar yangını söndürebilmek ve alevlerin oturdukları eve gelmesini önleyebilmek için kovalara doldurdukları suyla müdahaleye çalıştı. Kısa sürede gelen itfaiye erleri, yangına müdahale ederek diğer katlara ve yandaki binaya sıçramasını önledi. Çatı katı ve çatı tamamen yanarken, yangının çıkış nedeni konusunda araştırma ve inceleme başlatıldı.


İtfaiye, Avcılar, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 08.10.2019 10:25 Kaynak: DHA
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