Avcılar'da Çatı Yangını
45 dakika önce
İstanbul Avcılar'da bir binanın çatısında yangın çıktı.
İstanbul Avcılar
'da bir binanın çatısında yangın çıktı. Ölen ya da yaralananın olmadığı yangında çatıda maddi hasar meydana geldi.
Edinilen bilgiye göre, Avcılar Denizköşkler Mahallesi Yosun Sokak'ta bulunan 4 katlı bir binanın çatısı saat 12.30 sıralarında henüz bilinmeyen bir sebepten alev alev yanmaya başladı. Durumu fark eden apartman sakinleri binayı tahliye etti ve itfaiye ekiplerine haber verdi. İtfaiyenin olay yerine gelmesiyle yangın kısa sürede kontrol altına alındı. Çatının yandığını gören vatandaşlar panik yaşarken çatı katının kiralık boş daire olması sayesinde ölen ya da yaralanan olmadı. Yangının ardından çatıda büyük çaplı maddi hasar meydana geldi.
Bir mahalle sakini, "Yangının nasıl çıktığı ile ilgili bir fikrimiz yok. Zaten daireler boştu. Biz de sebebini anlamaya çalışıyoruz şu anda" dedi. - İSTANBUL
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Haber Yayın Tarihi : 12.01.2019 03:04 Kaynak: İHA
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