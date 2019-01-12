Son Dakika Haberleri: Avcılar'da Çatı Yangını

Avcılar'da Çatı Yangını

45 dakika önce

İstanbul Avcılar'da bir binanın çatısında yangın çıktı.

Avcılar'da Çatı Yangını, System.String[]
İstanbul Avcılar'da bir binanın çatısında yangın çıktı. Ölen ya da yaralananın olmadığı yangında çatıda maddi hasar meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, Avcılar Denizköşkler Mahallesi Yosun Sokak'ta bulunan 4 katlı bir binanın çatısı saat 12.30 sıralarında henüz bilinmeyen bir sebepten alev alev yanmaya başladı. Durumu fark eden apartman sakinleri binayı tahliye etti ve itfaiye ekiplerine haber verdi. İtfaiyenin olay yerine gelmesiyle yangın kısa sürede kontrol altına alındı. Çatının yandığını gören vatandaşlar panik yaşarken çatı katının kiralık boş daire olması sayesinde ölen ya da yaralanan olmadı. Yangının ardından çatıda büyük çaplı maddi hasar meydana geldi.

Bir mahalle sakini, "Yangının nasıl çıktığı ile ilgili bir fikrimiz yok. Zaten daireler boştu. Biz de sebebini anlamaya çalışıyoruz şu anda" dedi. - İSTANBUL

»  »      Haber Yayın Tarihi : 12.01.2019 03:04 Kaynak: İHA

İstanbul, Avcılar, 3. Sayfa
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Böbrek Ameliyatı Olmak İsteyen Hasta, Doktorların Mesaisi Bittince Ameliyathanede Unutuldu Kız Arkadaşını Görmek İsteyen Genç, Adresi Şaşırınca Gasp Edildi

Kadıköy'de Otel İnşaatından Tarihi Eser Kalıntıları Çıktı Polis, Bebek Arabasıyla Yürüyen Kadınların Kabusu Olan Hırsızın Peşinde!
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.1.2019 15:49:13. #1.52#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Avcılar'da Çatı Yangını
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]