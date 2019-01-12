Avcılar'da Çatı Yangını
30 dakika önce
Avcılar'da çatı yangınıİSTANBUL - Avcılar'da bir binanın çatısında yangın çıktı.
Avcılar
'da çatı yangını
İSTANBUL - Avcılar'da bir binanın çatısında yangın çıktı. Ölen yada yaralananın olmadığı yangında çatıda maddi hasar meydana geldi.
Olay, saat 12.30 sıralarında Avcılar Denizköşkler Mahallesi Yosun Sokakta bulunan 4 katlı bir binada meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, binanın çatısı henüz bilinmeyen bir sebepten alev alev yanmaya başladı. Durumu fark eden apartman sakinleri binayı tahliye etti ve itfaiye ekiplerine haber verdi. İtfaiyenin olay yerine gelmesiyle yangın kısa sürede kontrol altına alındı. Çatının yandığını gören vatandaşlar panik yaşarken çatı katının kiralık boş daire olması can kaybı ve yaralı olmamasında etkili oldu. Yangının ardından çatıda büyük çaplı maddi hasar meydana geldi.
Bir mahalle sakini, "Yangının nasıl çıktığı ile ilgili bir fikrimiz yok. Zaten daireler boştu. Biz de sebebini anlamaya çalışıyoruz şuanda" dedi.
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Haber Yayın Tarihi : 12.01.2019 03:16 Kaynak: İHA
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