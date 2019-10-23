Son Dakika Haberleri: Avcılar'da çatı yangını
Son Dakika Güncel Avcılar'da çatı yangını

Avcılar'da çatı yangını

27 dakika önce

Avcılar'da bir binanın çatısında çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Avcılar'da bir binanın çatısında çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Alınan bilgiye göre, Yeşilkent Mahallesi 58. Sokak'taki 4 katlı binanın çatısında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerince söndürülen yangın nedeniyle çatıda hasar oluştu.

Avcılar'da çatı yangını

Yeşilkent Mahallesi, İtfaiye, Avcılar, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 23.10.2019 07:39 Kaynak: AA
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