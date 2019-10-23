Avcılar'da çatı yangını
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Avcılar'da bir binanın çatısında çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Haber Yayın Tarihi: 23.10.2019 07:39 Kaynak: AA
Avcılar'da bir binanın çatısında çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Alınan bilgiye göre, Yeşilkent Mahallesi 58. Sokak'taki 4 katlı binanın çatısında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekiplerince söndürülen yangın nedeniyle çatıda hasar oluştu.
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