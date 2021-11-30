Avcılar'da çatının altında kalmaktan kıl payı kurtuldu - Son Dakika

AVCILAR'daki bir kadının şiddetli fırtınada uçan çatının altında kalmaktan saniye farkı ile kurtulduğu ortaya çıktı. Dehşet anları cep telefonu ve güvenlik kamerası ile görüntülendi.

Tahtakale Mahallesi'nde de etkili olan fırtına nedeniyle çok sayıda binanın çatısı uçtu. Tahtakale Anıt Sokak'ta üç katlı bir binanın çatısı şiddetli fırtınanın etkisi ile havalanarak yola savruldu. Bu sırada bir işyerine giren bir kadın içeriye bir adım attıktan hemen sonra çatının büyük parçaları geçtiği yere düştü. Bunun yanı sıra aynı mahalledeki diğer çatı uçmaları da cep telefonları ile kaydedildi.

BAŞAKŞEHİR'DE ÇATI UÇMASIBaşakşehir İlçesi'ndeki Altınşehir Mahallesi'nde bulunan Orta Mahalle'de bir binanın çatısı da büyük gürültü ile havalanarak savruldu. Çevrede büyük korku yaratan, cep telefonu ile görüntülenen olayda şans eseri ölen veya yaralanan olmadı.