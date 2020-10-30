Avcılar'da çatlaklar olan binada mühendisler incelemesini tamamladı - Son Dakika

İZMİR Seferihisar açıklarında meydana gelen depremin ardından Avcılar 'da binasında daha önceden çatlaklar olan vatandaşlar, panikleyerek durumu belediye ekiplerine bildirdi. Yapılan incelemelerde çatlakların depremden önce olduğu, binada oturmaya engel bir durumun olmadığı tespit edildi.

İzmir Seferihisar açıklarında saat 14.51 sıralarında meydana gelen 6.6 büyüklüğündeki deprem İstanbul'da da hissedildi. Avcılar Ambarlı Mahallesi Yavuz Sokak'ta yaşadıkları binada çatlaklar olan vatandaşlar, panikleyerek durumu belediye ekiplerine bildirdi. Çatlaklar olan binayı incelemek üzere Avcılar Belediyesi'ne bağlı ekipler ile Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü mühendisleri olay yerine sevk edildi. Öte yandan, Avcılar Kaymakamı Kemal İnan ve Belediye Başkanı Turan Hançerli de deprem sebebiyle çatlakların olduğu iddia edilen binanın bulunduğu sokağa geldi. Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü'ne bağlı mühendisler, binada yaptıkları incelemelerde çatlakların depremden önce olduğunu, binada oturmaya engel bir durumun bulunmadığını belirledi.

"DEPREM KAYNAKLI HERHANGİ BİR ÇATLAK OLUŞMADI"

Avcılar Kaymakamı Kemal İnan, "İzmir'de Seferihisar açıklarında 6.6 şiddetinde büyük üzüntü duyduğumuz bir deprem meydana geldi. Bunun Avcılar'a tesir ettiği, bir binanın zarar gördüğü ve boşaltıldığı yönünde basında haberler çıktı. Sayın Valimizin talimatıyla belediye ile Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü mühendislerimiz gelip gerekli incelemeyi binada yaptılar. Yapılan incelemelerde binada, depremden kaynaklı herhangi bir çatlak oluşmadığı tespit edildi. Biliyorsunuz Avcılar ve İstanbul'da birçok binanın eski olması nedeniyle oluşan çatlaklar. Görüşler binanın ana yapısında oturmayı engelleyecek, tahliye ettirecek bir zararın meydana gelmediği yönünde. Vatandaşlardan da tarafımıza herhangi bir ihbar gelmedi. Binaların zarar gördüğü yönünde bilgi bulunmamakta." diye konuştu.

"AVCILAR'DA BOŞALTTIĞIMIZ BİR BİNA YOK"Avcılar Belediye Başkanı Turan Hançerli, "Avcılar'da boşalttığımız bir bina yok, yaralanma yok, hasar yok. İzmir için hem başsağlığı hem de geçmiş olsun istiyorum. Sayın Kaymakamımın ifade ettiği gibi olay yerlerinde inceleme yaptık. 2 binaya gittik, 2 binadan şikayet gelmişti. Her iki binada da bu depremden kaynaklı sorun olmadığını buradaki arkadaşlar ifade ettiler. Biz de bekledik, vatandaşın yanındaydık. Sorunlar var, sıkıntılar var bu binaların mutlaka yenilenmesi lazım." dedi.

"YENİLENMESİ GEREKEN BİNLERCE BİNAMIZ VAR"Avcılar'da yenilenmesi gereken binalar hakkındaki soruyu yanıtlayan Hançerli, "Çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Ne kadar hızlı olsak da az. Çünkü değişmesi yenilenmesi gereken binlerce binamız var. Çalışmalarımızı hızla devam ettiriyoruz. Bu çalışmaları daha da güçlendirecek desteğe ihtiyacımız var. Şunu ifade edeyim, felaket gerçekleştikten sonra yapılan şeylerin daha zor olduğunu ve bir ölçüde de faydasız olduğunu, felaket olmadan önce bu önlemleri mutlaka almamız lazım." diye ifade etti.



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