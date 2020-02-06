Son Dakika › 3. Sayfa › Avcılar'da çatlakların oluştuğu yolun tek şeridi trafiğe kapatıldı - Son Dakika
Avcılar'da çatlakların oluştuğu yolun tek şeridi trafiğe kapatıldı
6 saat önce
Avcılar'da E-5 yanyolda çatlaklar oluştu ve yol kenarındaki istinat duvarında eğilme görüldü.
Haber Yayın Tarihi: 06.02.2020 04:06 Kaynak: İHA
Avcılar'da E-5 yanyolda çatlaklar oluştu ve yol kenarındaki istinat duvarında eğilme görüldü. Yolun çatlayan ve kayan kısmının olduğu tek şerit trafiğe kapatıldı.
E-5 yanyol Cihangir Mahallesi mevkisinde yolda çatlaklar meydana geldi. İhbar üzerine olay yerine belediye ekibi sevk edildi. Ekipler oluşan çatlaklar nedeniyle yanyolun tek şeridini kapattı. Yine yanyolda bulunan istinat duvarında da eğilme görüldü. Belediye ekiplerinin konuyla ilgili çalışmaları devam ediyor. - İSTANBUL
Son Dakika Her gün binlerce aracın kullandığı yolda derin çatlaklar oluştu Dökülen çöp yüzünden amcasını öldüren genç kıza 15 yıl hapis cezası verildi İstanbul'da beklenen kar yağışı başladı, Valilik'ten uyarı geldi Çığda şehit olan uzman çavuşun 3 aylık kızıyla vedalaştığı görüntüler yürek dağladı