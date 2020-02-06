Avcılar'da çatlakların oluştuğu yolun tek şeridi trafiğe kapatıldı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Avcılar'da çatlakların oluştuğu yolun tek şeridi trafiğe kapatıldı - Son Dakika

Avcılar'da çatlakların oluştuğu yolun tek şeridi trafiğe kapatıldı

6 saat önce

Avcılar'da E-5 yanyolda çatlaklar oluştu ve yol kenarındaki istinat duvarında eğilme görüldü.

Avcılar'da çatlakların oluştuğu yolun tek şeridi trafiğe kapatıldı, System.String[]

Avcılar'da E-5 yanyolda çatlaklar oluştu ve yol kenarındaki istinat duvarında eğilme görüldü. Yolun çatlayan ve kayan kısmının olduğu tek şerit trafiğe kapatıldı.


E-5 yanyol Cihangir Mahallesi mevkisinde yolda çatlaklar meydana geldi. İhbar üzerine olay yerine belediye ekibi sevk edildi. Ekipler oluşan çatlaklar nedeniyle yanyolun tek şeridini kapattı. Yine yanyolda bulunan istinat duvarında da eğilme görüldü. Belediye ekiplerinin konuyla ilgili çalışmaları devam ediyor. - İSTANBUL

Cihangir Mahallesi, Avcılar, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.02.2020 04:06 Kaynak: İHA
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