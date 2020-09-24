AVCILAR'DA ÇEKİCİNİN HİDROLİK YAĞI CADDEYE BOŞALDI, YOL TEK ŞERİTTEN VERİLDİ - Son Dakika

AVCILAR'da otobüs durağı park alanına park eden araçlar çekilmek istenirken, çekicinin hidrolik yağ hortumu patlayınca cadde yağ ile kaplandı, yol bir süreliğine tek şeritten verildi, kumlama çalışması yapıldı.

Mustafakemal Paşa Mahallesi'ndeki İstiklal Caddesi'nde otobüs durağına bazı araçların park ettiğini gören trafik görevlileri bunları çekmek istedi. Getirilen çekici bir otomobili çekerken hidrolik yağ hortumu patladı. Yolun önemli bölümü bir anda yağ ile kaplanınca polisler yolu tek şeritten kapatarak olası kazaların önüne geçti. Belediyeye haber verilirken, kumlama ardından temizlik çalışması yapılması istendi. Gelen görevliler yere kum döktü, ardından temizlik çalışması yaptı. Yol yaklaşık 2 saat sonra tamamen temizlenerek trafik akışı rahatlatıldı.