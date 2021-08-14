AVCILAR'DA CEMEVİNDE AŞI - Son Dakika

KORONAVİRÜS ile mücadele kapsamında Avcılar'da cemevinde de aşı çalışması yapıldı.

Avcılar İlçe Sağlık Müdürlüğü'nde görevli Bulaşıcı Hastalıklar ve Aşı Birimi Sorumlusu Dr. Ahmet Abbasoğlu, Sağlık Müdürü Turgut Çalışkan ile birlikte toplumun her kesimine ulaşmak için hazırladığı proje kapsamında geçen hafta camide Cuma namazı için gelenlere bilgilendirme yapıldı. Büyük ilgi gören mimberdeki bilgilendirme çalışması ardından 100 bini aşkın nüfusu ile ilçenin en kalabalık mahallesi Yeşilkent'teki Cemevi'nde benzer çalışma yapıldı. Cemevi yetkilileri ile yapılan görüşme ardından Sağlık Müdürü Çalışkan ve Dr. Abbasoğlu'nun da aralarında bulunduğu 5 kişilik ekip 150 doz aşıyı alarak Yeşilkent Cemevi'ne gitti.

Görevliler koronavirüs için uygulanan BioNTech, Sinovac aşılarını yaptırmak isteyenlere form dağıttı. Cemevi bahçesindeki kameriyeler birer 'aşı odası'na dönüştürülürken gelenler gerekli kontrollerin ardından bir, iki veya üçüncü doz aşılarını oldu. Cemevi Başkanı Arslan Uzun, cemevi aşılama çalışmasının çok yararlı olduğunu belirtirken, gündüz işe gidenlerin randevu almada zorlandıklarını böylece herkesin koşarak geldiğini söyledi. Hacı Bektaş Veli Anadolu Kültür Vakfı Genel Başkanı Ercan Geçmez de, "Bütün sivil toplum örgütleri aşılama çalışmalarına destek vermeli. Aşının tek çözüm olduğu kanıtlanmıştır. Bu çok kıymetli bir çalışma" dedi.

Dr. Ahmet Abbasoğlu, gördükleri ilgiden çok memnun olduklarını ifade ederken, "İnsanlar göründüğü kadarıyla çok fazla tereddüte düşmeden gelip aşı oluyorlar. Burada sadece biraz daha kolaylık sağlamaya çalıştık. Zaten randevu sistemi ile aşılama yapılıyor. Günü gelenlerin biraz da seferberlik havası ile bunu hızlandırmayı hedefliyoruz" dedi.Sağlık Müdürü Turgut Çalışkan, Muharrem ayının mübarek olmasını dilerken, "Daha önce camide yaptığımız çalışmayı cemevinde sürdürmekteyiz. İstediğimiz orana ulaşıncaya kadar çabamızı sürdüreceğizö dedi.

İlk etapta geçirilen 150 doz aşının tükenmesi üzerine destek amacıyla yeniden aşı getirildi. Saat 23.30'a kadar süren çalışmada 4'üSinovac, 216'sı BioNTech olmak üzere toplam 220 doz aşı yapıldı.