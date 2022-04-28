AVCILAR'DA ÇİĞKÖFTECİDE DEHŞET; SİPARİŞİ VERDİ ATEŞ ETTİ - Son Dakika
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AVCILAR'DA ÇİĞKÖFTECİDE DEHŞET; SİPARİŞİ VERDİ ATEŞ ETTİ

28.04.2022 10:57

AVCILAR'da çiğköfteciye gelen bir kişi sipariş verdikten sonra işyeri sahibine tabanca ile ateş ederek bacağından yaraladı.

AVCILAR'da çiğköfteciye gelen bir kişi sipariş verdikten sonra işyeri sahibine tabanca ile ateş ederek bacağından yaraladı. Saldırı güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, geçen cumartesi günü Avcılar Ispartakule'deki çiğköftecide meydana geldi. İşyerine gelerek sipariş veren kimliği belirsiz kişi bir süre bekledikten sonra belinden çıkardığı tabanca ile burayı işleten Burak Demir'e iki el ateş etti. Demir, bacağından yaralanırken saldırgan kaçtı. Yaralı hastaneye kaldırılırken, polis kaçan saldırganı tespit ederek yakalamak için çalışma başlattı. Polisin yaptığı ilk tespitlerde yaralanan Burak Demir'in bazı kişilerle arasında sorun bulunduğu, saldırının bu nedenle gerçekleştirilmiş olabileceği belirtildi.

AVCILAR'DA ÇİĞKÖFTECİDE DEHŞET; SİPARİŞİ VERDİ ATEŞ ETTİ
AVCILAR'DA ÇİĞKÖFTECİDE DEHŞET; SİPARİŞİ VERDİ ATEŞ ETTİ
AVCILAR'DA ÇİĞKÖFTECİDE DEHŞET; SİPARİŞİ VERDİ ATEŞ ETTİ
AVCILAR'DA ÇİĞKÖFTECİDE DEHŞET; SİPARİŞİ VERDİ ATEŞ ETTİ
AVCILAR'DA ÇİĞKÖFTECİDE DEHŞET; SİPARİŞİ VERDİ ATEŞ ETTİ
AVCILAR'DA ÇİĞKÖFTECİDE DEHŞET; SİPARİŞİ VERDİ ATEŞ ETTİ

YORUMLAR
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Önce sipariş veren saldırgan, daha sonra çiğ köfteciyi kurşuna dizdi Önce sipariş veren saldırgan, daha sonra çiğ köfteciyi kurşuna dizdi PARK HALİNDEKİ MİNİBÜSÜ ATEŞE VERDİ PARK HALİNDEKİ MİNİBÜSÜ ATEŞE VERDİ

Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel AVCILAR'DA ÇİĞKÖFTECİDE DEHŞET; SİPARİŞİ VERDİ ATEŞ ETTİ - Son Dakika


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SON DAKİKA: AVCILAR'DA ÇİĞKÖFTECİDE DEHŞET; SİPARİŞİ VERDİ ATEŞ ETTİ - Son Dakika
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