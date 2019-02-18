Avcılar'da Çıkan Yangında Mahsur Kalan Köpek Öldü
1 saat önce
Avcılar'da çıkan yangında mahsur kalan köpek öldüAvcılar'da çıkan yangında mahsur kalan köpek öldü.
Avcılar
'da çıkan yangında mahsur kalan köpek öldü
Avcılar'da çıkan yangında mahsur kalan köpek öldü. Sabah
6: 30 saatlerinde Avcılar Ambarlı mahallesi semtinde yangın çıktı. Apartmanın en üst katında çıkan yangında, evde 19-23 yaşlarında iki erkek kardeş olduğu tespit edildi. İki kardeş, yangından hafif sıyrıklar atlatarak kurtuldu. Yangının neden çıktığı henüz bilinmezken, kardeşler yangında mahsur kalan köpeklerini kurtarmak istediler. Ancak köpek, kardeşlerin, apartman sakinleri ve itfaiye ekiplerinin tüm çabalarına rağmen kurtarılamadı. - İSTANBUL
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 18.02.2019 09:40 Kaynak: İHA
Bir Kadını Asansörde Ölümüne Darp Eden Hırsız, Kadının Çantasını Alarak Kaçtı
1 Kişinin Öldüğü 10 Kişinin de Yaralandığı Kazanın Kamera Görüntüleri Ortaya Çıktı
İstanbul Havalimanı-Halkalı ve Gayrettepe-İstanbul Havalimanı Metro Hatlarının İmar Planları Onaylandı
Cüneyt Özdemir'in Anlattığı Hikaye Yürekleri Dağladı