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Avcılar'da cinayet

6 saat önce

Avcılar'da, eşi tarafından bıçaklandığı iddia edilen kadın, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

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Avcılar'da, eşi tarafından bıçaklandığı iddia edilen kadın, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Ambarlı Mahallesi Balaban Caddesi'nde dün akşam Ercan A. (41) ile dini nikahlı eşi olduğu belirtilen Seda K. (40) henüz bilinmeyen nedenle tartıştı.

Sabah da devam eden tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Ercan A, Seda K'yi bıçakla yaraladı.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, Seda K'yi ilçedeki özel bir hastaneye kaldırdı.

Seda K, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Polis ekipleri, olay sonrasında kaçan ve emniyette suç kaydı bulunan Ercan A'yı yakalamak için çalışma başlattı.

Balaban, Avcılar, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 04.11.2019 02:08 Kaynak: AA
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