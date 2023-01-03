Tekel işleten kadın yabancı uyruklu şahsı çirkin teklifini duyunca tokatlayarak kovdu - Son Dakika
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Tekel işleten kadın yabancı uyruklu şahsı çirkin teklifini duyunca tokatlayarak kovdu

03.01.2023 10:58

İstanbul Avcılar'da iş yerine gelen müşterinin kendisine cinsel birliktelik teklifinde bulunan yabancı uyruklu kişiyi tokatlayan Bircan Metin, polise giderek şikayetçi oldu. Şüphelinin el hareketleriyle kendisiyle birlikte olmak istediğini duyunca deliye döndüğünü belirten kadının birkaç tokat attığı görüntüler dükkanın güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Geçen perşembe günü saat 21.30 sıralarında Ambarlı Mahallesi'nde meydana gelen olayda, tekel bayii işleten Bircan Metin, işyerine gelen bozuk Türkçe ile konuşan yabancı uyruklu müşterinin siparişini verdi. İşyerine gelen kişi Metin'e el hareketleri ve sözle cinsel birliktelik teklifinde bulundu.

GÜVENLİK KAMERASINI GÖRÜNTÜLERİNİ TESLİM ETTİ

Metin, bunun üzerine sinirlenerek işyerine gelen adamın yanına giderek birkaç tokat attı ve iterek dışarı çıkmasını istedi. Metin'in kovaladığı kişi koşarak uzaklaştı. Bircan Metin, polise giderek şikayetçi olurken güvenlik kamerası görüntülerini de teslim etti.

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"RAHAT YÜRÜYEMİYORUZ, ÇALIŞAMIYORUZ"

Metin, müşterinin iki çikolata aldıktan sonra parasını verdiğini, daha sonra dönerek, kendisine erkek arkadaşı veya sevgilisi olup olmadığını sorduğunu belirterek, şöyle dedi: "Cevap vermedim, çıkmasını istedim. Daha sonra istismarda bulundu. Ben de tartaklayarak onu dışarı attım. Rahat yürüyemiyoruz. Çalışamıyoruz. Kapının önüne çıkamıyoruz.

"EL HAREKETLERİYLE BENİMLE BİRLİKTE OLMAK İSTEDİĞİNİ SÖYLEDİ"

Mağduruz. Türkçe konuşmuyor, el hareketleri ile… Aksanı Arapça ama Türkçe'yi çok az biliyor. Bana eşim, sevgilim olup olmadığını sordu. El hareketleri ile benimle birlikte olmak istediğini söyledi. Ben de o sinirle kendisine bir tokat atarak onu dışarı attım."

Kaynak: DHA
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Tekel, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Tekel işleten kadın yabancı uyruklu şahsı çirkin teklifini duyunca tokatlayarak kovdu - Son Dakika

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