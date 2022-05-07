AVCILAR'DA ÇÖP KONTEYNERİNİ BÖYLE ÇALDILAR - Son Dakika
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AVCILAR'DA ÇÖP KONTEYNERİNİ BÖYLE ÇALDILAR

07.05.2022 10:42

AVCILAR'da 'Çek çek' olarak bilinen motosiklete bağlı el arabası ile gelerek sokaktaki metal çöp konteynerini çalan üç kişi kayıplara karıştı.

AVCILAR'da 'Çek çek' olarak bilinen motosiklete bağlı el arabası ile gelerek sokaktaki metal çöp konteynerini çalan üç kişi kayıplara karıştı. Polis, kaçan şüphelileri aramaya başladı.

Olay, Ambarlı Mahallesi'nde meydana geldi. Bir kadın, motosikletle gelen üç kişinin çöp konteynerini güçlükle kaldırarak 'Çek çek' olarak bilinen el arabasındaki çuvala yerleştirdikten sonra kaçtıklarını söyledi. Görgü tanığı kadın, bu kişilere Ne yapıyorsunuz diye seslendiğini, bunun üzerine Çöp konteynerini ilerideki sokağa götüreceğiz yanıtı verdiğini anlattı.

Kadının bu sözleri üzerine ikinci el eşya alım-satışı yaptığı iş yerinin önündeki Avcılar Belediyesi'ne ait iki çöp konteynerinden birinin olmadığını gören Deniz Tekgöz, güvenlik kamerası kayıtlarını inceledi. Görüntülerde, üç kişinin en az 50 kilo ağırlığındaki metal çöp konteynerini güçlükle yerinden kaldırarak 'çek çek' çuvalına yerleştirmeye çalıştığını, bunu düşürdüklerini, ikinci denemeden sonra motosiklete binerek hızla uzaklaştıklarını gördü. Tekgöz, polisi arayarak hırsızlık ihbarında bulunduklarını söyledi.

AVCILAR'DA ÇÖP KONTEYNERİNİ BÖYLE ÇALDILAR
AVCILAR'DA ÇÖP KONTEYNERİNİ BÖYLE ÇALDILAR
AVCILAR'DA ÇÖP KONTEYNERİNİ BÖYLE ÇALDILAR
AVCILAR'DA ÇÖP KONTEYNERİNİ BÖYLE ÇALDILAR
AVCILAR'DA ÇÖP KONTEYNERİNİ BÖYLE ÇALDILAR
AVCILAR'DA ÇÖP KONTEYNERİNİ BÖYLE ÇALDILAR
AVCILAR'DA ÇÖP KONTEYNERİNİ BÖYLE ÇALDILAR

YORUMLAR
500
Son dakika... Çöp konteynerini içindeki çöplerle birlikte çaldılar... O anlar kamerada Son dakika... Çöp konteynerini içindeki çöplerle birlikte çaldılar... O anlar kamerada Bağcılar'da bir AVM'den 7 bin 598 TL değerindeki ayakkabıları böyle çaldı Bağcılar'da bir AVM'den 7 bin 598 TL değerindeki ayakkabıları böyle çaldı

Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel AVCILAR'DA ÇÖP KONTEYNERİNİ BÖYLE ÇALDILAR - Son Dakika


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