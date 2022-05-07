AVCILAR'DA ÇÖP KONTEYNERİNİ ÇALAN ŞÜPHELİ YAKALANDI - Son Dakika
Üye Girişi

AVCILAR'DA ÇÖP KONTEYNERİNİ ÇALAN ŞÜPHELİ YAKALANDI

07.05.2022 19:13

AVCILAR'da sokaktaki metal çöp konteynerini, iki kişinin yardımı ile çaldığı belirlenen şüpheli yakalandı.

AVCILAR'da sokaktaki metal çöp konteynerini, iki kişinin yardımı ile çaldığı belirlenen şüpheli yakalandı.

Ambarlı Mahallesi'nde sokaktaki metal çöp konteyneri, 'çek çek' olarak bilinen motosiklete bağlı el arabasındaki çuvala yerleştirilerek çalındı. Avcılar Emniyet Müdürlüğü ekipleri güvenlik kamerası kayıtlarını inceledi. Araştırmalar sonucunda çöp konteynerinin 17 yaşındaki Pakistan uyruklu R.A. tarafından çalındığı belirlendi. Çaldığı çöp konteynerini hurda olarak sattığı anlaşılan şüpheli polis ekipleri tarafından yakalanarak Çocuk Büro Amirliği'ne götürüldü. Şüphelinin, işlemlerin ardından Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edilerek sınır dışı edileceği belirtildi.

AVCILAR'DA ÇÖP KONTEYNERİNİ ÇALAN ŞÜPHELİ YAKALANDI
AVCILAR'DA ÇÖP KONTEYNERİNİ ÇALAN ŞÜPHELİ YAKALANDI
AVCILAR'DA ÇÖP KONTEYNERİNİ ÇALAN ŞÜPHELİ YAKALANDI
AVCILAR'DA ÇÖP KONTEYNERİNİ ÇALAN ŞÜPHELİ YAKALANDI

YORUMLAR
500
Mekanik klavyeler güvenlik açığı oluşturuyor! Mekanik klavyeler güvenlik açığı oluşturuyor! Avcılar'da 'yayalar için 5 adımda güvenli trafik' denetimi Avcılar'da 'yayalar için 5 adımda güvenli trafik' denetimi

Avcılar, Metal, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel AVCILAR'DA ÇÖP KONTEYNERİNİ ÇALAN ŞÜPHELİ YAKALANDI - Son Dakika


Son Dakika
19:02 Galatasaray, Avrupa kupalarını hedefleyen Başakşehir karşısında! Canlı anlatım
19:02 Trabzonsporluları deliye döndürecek pankart!
18:25 Fenerbahçe taraftarından, Trabzonspor'a pankartlı gönderme: Herkes haddini bilecek
18:24 Güney Kıbrıs Dışişleri Bakanı Kasoulides iddia etti: ABD silah ambargosunun kaldıracak
18:22 Haliç Tersanesinin çatısında belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı!
18:22 Süper Lig'de Kasımpaşa ve Fatih Karagümrük rakiplerini mağlup etti!
17:28 Yatak odasına girdiğinde karısını başka bir erkekle yakalayan adam kalp krizinden öldü
17:27 Trabzonspor'dan TFF'ye şaşırtan başvuru! Altay maçı Şanlıurfa'da oynansın istiyorlar
17:12 Ali Koç "Garip şeyler oluyor" diyerek kötü haberi verdi: Sezonu kapattı
17:10 Mastürbasyon itirafıyla çok konuşulan Aynur Aydın'dan bu sefer de çıplaklık çıkışı!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.05.2022 19:26:08. #1.12#
SON DAKİKA: AVCILAR'DA ÇÖP KONTEYNERİNİ ÇALAN ŞÜPHELİ YAKALANDI - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement