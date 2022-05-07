Avcılar'da çöp konteynerini çalan şüpheli yakalandı - Son Dakika
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Avcılar'da çöp konteynerini çalan şüpheli yakalandı

07.05.2022 20:38

Avcılar'da belediyeye ait metal çöp konteynerini çaldığı belirlenen şüpheli yakalandı.

Avcılar'da belediyeye ait metal çöp konteynerini çaldığı belirlenen şüpheli yakalandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Ambarlı Mahallesi'nde belediyeye ait metal çöp konteynerinin "çekçek" olarak bilinen motosiklete bağlı el arabasına yerleştirilerek çalındığı bilgisi üzerine araştırma yaptı.

Kimlik bilgileri ve bulunduğu yer tespit edilen yabancı uyruklu şüpheli R.A yakalandı.

Şüphelinin, emniyetteki işlemlerinin ardından "kamu hizmetine tahsis edilmiş eşya üzerinde hırsızlık" suçundan adli makamlara sevk edileceği öğrenildi.

Avcılar'da çöp konteynerini çalan şüpheli yakalandı
Avcılar'da çöp konteynerini çalan şüpheli yakalandı
Avcılar'da çöp konteynerini çalan şüpheli yakalandı
Avcılar'da çöp konteynerini çalan şüpheli yakalandı

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AVCILAR'DA ÇÖP KONTEYNERİNİ ÇALAN ŞÜPHELİ YAKALANDI AVCILAR'DA ÇÖP KONTEYNERİNİ ÇALAN ŞÜPHELİ YAKALANDI Mekanik klavyeler güvenlik açığı oluşturuyor! Mekanik klavyeler güvenlik açığı oluşturuyor!

İstanbul Emniyet Müdürlüğü, Araştırma, Avcılar, Metal, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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SON DAKİKA: Avcılar'da çöp konteynerini çalan şüpheli yakalandı - Son Dakika
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