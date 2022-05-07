Avcılar'da çöp konteynerini çalan şüpheli yakalandı - Son Dakika

Avcılar'da belediyeye ait metal çöp konteynerini çaldığı belirlenen şüpheli yakalandı.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Ambarlı Mahallesi'nde belediyeye ait metal çöp konteynerinin "çekçek" olarak bilinen motosiklete bağlı el arabasına yerleştirilerek çalındığı bilgisi üzerine araştırma yaptı.
Kimlik bilgileri ve bulunduğu yer tespit edilen yabancı uyruklu şüpheli R.A yakalandı.
Şüphelinin, emniyetteki işlemlerinin ardından "kamu hizmetine tahsis edilmiş eşya üzerinde hırsızlık" suçundan adli makamlara sevk edileceği öğrenildi.
Kaynak: AA
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