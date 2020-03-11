Avcılar'da çöp konteynerinin yanında yeni doğmuş bebek bulundu - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Avcılar'da çöp konteynerinin yanında yeni doğmuş bebek bulundu - Son Dakika

Avcılar'da çöp konteynerinin yanında yeni doğmuş bebek bulundu

6 saat önce

Avcılar'da bir çöp konteynerinin yanında battaniyeye sarılı halde yeni doğmuş bebek bulundu.

Avcılar'da çöp konteynerinin yanında yeni doğmuş bebek bulundu, System.String[]

Avcılar'da bir çöp konteynerinin yanında battaniyeye sarılı halde yeni doğmuş bebek bulundu.


Olay, Avcılar Merkez Mahallesi Talimhane Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, çöp toplayan bir vatandaş yeni doğmuş bebek buldu. Bebeği çöp konteynerinin yanında battaniyeye sarılı halde bulan vatandaş durumu hemen polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri bebeğin kontrollerini yaparken polis ekipleri de konuyla ilgili inceleme başlattı. - İSTANBUL

Talimhane, Avcılar, Polis, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.03.2020 06:10 Kaynak: İHA
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Avcılar'da çöp konteynerinin yanında yeni doğmuş bebek bulundu
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