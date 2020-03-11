AVCILAR'DA ÇÖPTE YENİ DOĞMUŞ BEBEK BULUNDU (1) - Son Dakika

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AVCILAR'DA ÇÖPTE YENİ DOĞMUŞ BEBEK BULUNDU (1)
7 saat önce
İhsan DÖRTKARDEŞ / Avcılar'da çöp konteynırına bırakılan yeni doğmuş bebek bulundu.
Haber Yayın Tarihi: 11.03.2020 06:14 Kaynak: DHA
İhsan DÖRTKARDEŞ/ Avcılar'da çöp konteynırına bırakılan yeni doğmuş bebek bulundu. Atık toplayıcıları tarafından bulunan bebek hastaneye kaldırıldı.
Görüntü Dökümü:
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-Olay yeri
-Ekiplerden görüntü
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