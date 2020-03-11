AVCILAR'DA ÇÖPTE YENİ DOĞMUŞ BEBEK BULUNDU (1) - Son Dakika
Son Dakika Güncel AVCILAR'DA ÇÖPTE YENİ DOĞMUŞ BEBEK BULUNDU (1) - Son Dakika

AVCILAR'DA ÇÖPTE YENİ DOĞMUŞ BEBEK BULUNDU (1)

7 saat önce

İhsan DÖRTKARDEŞ / Avcılar'da çöp konteynırına bırakılan yeni doğmuş bebek bulundu.

AVCILAR'DA ÇÖPTE YENİ DOĞMUŞ BEBEK BULUNDU (1), System.String[]

İhsan DÖRTKARDEŞ/ Avcılar'da çöp konteynırına bırakılan yeni doğmuş bebek bulundu. Atık toplayıcıları tarafından bulunan bebek hastaneye kaldırıldı.

Görüntü Dökümü:

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-Olay yeri

-Ekiplerden görüntü


Avcılar, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.03.2020 06:14 Kaynak: DHA
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