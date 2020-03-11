Avcılar'da çöpte yeni doğmuş bebek bulundu - Son Dakika
Son Dakika Güncel Avcılar'da çöpte yeni doğmuş bebek bulundu - Son Dakika

Avcılar'da çöpte yeni doğmuş bebek bulundu

7 saat önce

Avcılar'da çöp konteynırına bırakılan yeni doğmuş bebek bulundu.

Avcılar'da çöpte yeni doğmuş bebek bulundu, System.String[]

Avcılar'da çöp konteynırına bırakılan yeni doğmuş bebek bulundu. Atık toplayıcıları tarafından bulunan bebek hastaneye kaldırıldı.

Avcılar, Merkez Mahallesi Talimhane Sokak'ta bulunan çöp konteynerine saat 17.00 sıralarında gelen atık toplayıcısı kutunun içerisinde bebek olduğunu fark etti. Bebeğin yaşadığı belirlenince hemen polise haber verildi. Sevk edilen ekipler henüz birkaç saat önce dünyaya geldiği belirlenen kız bebeği kutudan çıkardı. Sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılan bebeğin sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

(FOTĞRAF)


Talimhane, Avcılar, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.03.2020 06:22 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Otizmli genci darp edip gözaltına alındıktan sonra serbest bırakılan zanlı, tekrar gözaltına alınarak tutuklandı
Avcılar'da çöp konteynerinin yanında yeni doğmuş bebek bulundu ABD öncülüğündeki Koalisyon, Suriye'de İran'a ait hedefleri vurdu Son dakika: İtalya Başbakanı Conte, ülke çapındaki tüm mağazaların kapatılması talimatını verdi

Son Dakika Haberleri
01:22 NASA'nın 2024'te Ay'a insan gönderme hedefi 2 yıl gecikebilir
01:19 New York'ta metro istasyonlarında temizlik yapıldı
01:18 Adıyaman'da genç kız tartıştığı babasını öldürdü
01:18 Kırşehir'de tarihi eser kaçakçılığı yaptığı ileri sürülen 7 kişi yakalandı
01:12 BM'den koronavirüs salgınıyla mücadelede bütün ülkelere çabaları artırma çağrısı

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.03.2020 01:25:22. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Avcılar'da çöpte yeni doğmuş bebek bulundu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]