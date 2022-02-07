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AVCILAR'DA D-100'DE ZİNCİRLEME KAZA - Son Dakika

AVCILAR'DA D-100'DE ZİNCİRLEME KAZA

07.02.2022 09:30

AVCILAR'da D-100 Karayolu'nda 3 aracın karıştığı zincirleme kaza nedeniyle yol bir süre kapandı.

AVCILAR'da D-100 Karayolu'nda 3 aracın karıştığı zincirleme kaza nedeniyle yol bir süre kapandı.

Kaza saat 08.15 sıralarında meydana geldi. Küçükçekmece'den Avcılar yönüne giden hafif ticari araç önünde giden bir kamyona arkadan çarptı. Çarpmanın etkisi ile savrulan araca arkadan gelen bir otomobil çarptı. 3 aracın karıştığı zincirleme kazada şans eseri ölen veya yaralanan olmadı. Kazanın bildirilmesi üzerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Araçların çekilmesi ve tespitlerin yapılması nedeniyle D-100 karayolunda bir süre trafik durdu. İşlerine gitmek için sabah yola çıkanlar oluşan yoğunluk nedeniyle geç kalmaktan yakındı. Araçların çekilmesi ile yol trafiğe açıldı.

AVCILAR'DA D-100'DE ZİNCİRLEME KAZA
AVCILAR'DA D-100'DE ZİNCİRLEME KAZA
AVCILAR'DA D-100'DE ZİNCİRLEME KAZA

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D-100 Karayolu, Tragger, Avcılar, Kaza, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel AVCILAR'DA D-100'DE ZİNCİRLEME KAZA - Son Dakika


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SON DAKİKA: AVCILAR'DA D-100'DE ZİNCİRLEME KAZA - Son Dakika
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