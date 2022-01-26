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Avcılar'da D-100'e terk edilen araçlar çekildi - Son Dakika

Avcılar'da D-100'e terk edilen araçlar çekildi

26.01.2022 08:36
Avcılar'da D-100'e terk edilen araçlar çekildi

AVCILAR'da pazartesi akşamı yağan yoğun kar yağışı sırasında sahipleri tarafından D-100 karayoluna terk edilen ve alınmayan araçlar tek tek çekildi.

AVCILAR'da pazartesi akşamı yağan yoğun kar yağışı sırasında sahipleri tarafından D-100 karayoluna terk edilen ve alınmayan araçlar tek tek çekildi.

Avcılar Emniyet Müdürlüğü ekipleri, salı günü D-100 karayolunda terk edilen araçların sahiplerine ulaşmaya çalıştı. Birçok sürücüye ulaşılırken bu araçların çekilmesi sağlandı. Tanınan süre içerisinde sahipleri gelmeyen veya ulaşılamayan araçlar görüntülenirken getirilen çekicilerle tek tek çekilerek yediemin otoparklarına götürüldü. İlçe sınırları içerisinde uluslararası karayolu üzerinde sahipsiz hiçbir araç bırakılmadığı ifade edildi.


Avcılar'da D-100'e terk edilen araçlar çekildi
Avcılar'da D-100'e terk edilen araçlar çekildi
Avcılar'da D-100'e terk edilen araçlar çekildi
Avcılar'da D-100'e terk edilen araçlar çekildi
Avcılar'da D-100'e terk edilen araçlar çekildi
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Pazartesi, Avcılar, Tragger, kar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Avcılar'da D-100'e terk edilen araçlar çekildi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Avcılar'da D-100'e terk edilen araçlar çekildi - Son Dakika
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