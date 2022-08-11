AVCILAR'DA AYDINLATMA DİREĞİNE ÇARPARAK DEVRİLEN MİNİBÜSÜN KAMERADA - Son Dakika
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AVCILAR'DA AYDINLATMA DİREĞİNE ÇARPARAK DEVRİLEN MİNİBÜSÜN KAMERADA

11.08.2022 09:24

AVCILAR'da D-100 Karayolu'nda şoförünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi nedeniyle kontrolden çıkan minibüs, elektrik direğine çarptıktan sonra devrildi.

AVCILAR'da D-100 Karayolu'nda şoförünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi nedeniyle kontrolden çıkan minibüs, elektrik direğine çarptıktan sonra devrildi. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, D-100 Karayolu'nda dün saat 06.30 sıralarında Mustafa Kemal Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Beylikdüzü yönünde ilerleyen ve henüz sürücüsü tespit edilemeyen panelvan minibüs, şoförünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak önce elektrik direğine çarptı sonra da devrildi. Bu sırada D-100 Karayolu'nu kullanan araçların, devrilen minibüse çarpmadan ilerlemesi olası faciayı engelledi. Kazadan sonra minibüs sürücüsünün direksiyon kabininden çıkarak uzaklaştığı öğrenilirken, kaza anları güvenlik kamerası kayıtlarına yansıdı.

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Kaynak: DHA

D-100 Karayolu, DHA, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel AVCILAR'DA AYDINLATMA DİREĞİNE ÇARPARAK DEVRİLEN MİNİBÜSÜN KAMERADA - Son Dakika

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SON DAKİKA: AVCILAR'DA AYDINLATMA DİREĞİNE ÇARPARAK DEVRİLEN MİNİBÜSÜN KAMERADA - Son Dakika
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