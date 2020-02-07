AVCILAR'DA D-100 KARAYOLUNDAKİ ÇATLAKLARI ONARIM ÇALIŞMALARI BAŞLADI - Son Dakika
Son Dakika Güncel AVCILAR'DA D-100 KARAYOLUNDAKİ ÇATLAKLARI ONARIM ÇALIŞMALARI BAŞLADI - Son Dakika

AVCILAR'DA D-100 KARAYOLUNDAKİ ÇATLAKLARI ONARIM ÇALIŞMALARI BAŞLADI

44 dakika önce

AVCILAR'DA D-100 KARAYOLUNDAKİ ÇATLAKLARI ONARIM ÇALIŞMALARI BAŞLADIİstanbul Büyükşehir Belediyesi, Avcılar'da D-100 Karayolu ve D-100 yan yolda oluşan çatlakları onarmak amacıyla çalışma başlattı.

AVCILAR'DA D-100 KARAYOLUNDAKİ ÇATLAKLARI ONARIM ÇALIŞMALARI BAŞLADI, System.String[]

DHA İSTANBUL -AVCILAR'DA D-100 KARAYOLUNDAKİ ÇATLAKLARI ONARIM ÇALIŞMALARI BAŞLADI

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Avcılar'da D-100 Karayolu ve D-100 yan yolda oluşan çatlakları onarmak amacıyla çalışma başlattı. Çalışmaların sabaha kadar sürmesi bekleniyor.

Haber-Kamera: Soner HASIRCIOĞLU - İSTANBUL/DHA- AVCILAR D-100 Karayolu ve D-100 yan yol Haramidere mevkii Topkapı istikametinde yol üzerinde çatlaklar oluşmuştu. Yapılan kontrollerde çatlakların metrobüs yoluna kadar ilerlediği belirlenirken yan yolun hemen bitişiğindeki istinat duvarının da eğildiği görülmüştü. Gece saatlerinde olay yerine gelen İstanbul Büyükşehir Belediyesi ekipleri önce D-100 Karayolu yan yol Topkapı istikametine duba koyarak yolu kapattı. Daha sonra da çatlakların oluştuğu yerde çalışma başlattı. Yol bakım ekipleri izolasyon malzemesi zift ile çatlakları doldurdu. Ekipler, istinat duvarının bitişiğindeki boşlukları beton dökerek kapattı. Ekipler çalışmalarını sürdürürken polis, yolda önlem aldı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi ekiplerinin çalışmalarının sabaha kadar sürmesi bekleniyor.

Görüntü Dökümü:

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Kapanan yol görüntüsü

Yerdeki çatlakların görüntüsü

İBB ekiplerinin çalışması

Çatlakların doldurulması

Kamera ile yer altının görüntülenmesi

Polisin önlemi

Genel ve detaylar


İstanbul Büyükşehir Belediyesi, D-100 Karayolu, Avcılar, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.02.2020 01:21 Kaynak: DHA
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