Avcılar'da d-100 karayolundaki çatlakları onarım çalışmaları başladı - Son Dakika

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Avcılar'da D-100 Karayolu ve D-100 yan yolda oluşan çatlakları onarmak amacıyla çalışma başlattı. Çalışmaların sabaha kadar sürmesi bekleniyor.

Haber-Kamera: Soner HASIRCIOĞLU - İSTANBUL/DHA- AVCILAR D-100 Karayolu ve D-100 yan yol Haramidere mevkii Topkapı istikametinde yol üzerinde çatlaklar oluşmuştu. Yapılan kontrollerde çatlakların metrobüs yoluna kadar ilerlediği belirlenirken yan yolun hemen bitişiğindeki istinat duvarının da eğildiği görülmüştü. Gece saatlerinde olay yerine gelen İstanbul Büyükşehir Belediyesi ekipleri önce D-100 Karayolu yan yol Topkapı istikametine duba koyarak yolu kapattı. Daha sonra da çatlakların oluştuğu yerde çalışma başlattı. Yol bakım ekipleri izolasyon malzemesi zift ile çatlakları doldurdu. Ekipler, istinat duvarının bitişiğindeki boşlukları beton dökerek kapattı. Ekipler çalışmalarını sürdürürken polis, yolda önlem aldı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi ekiplerinin çalışmalarının sabaha kadar sürmesi bekleniyor.