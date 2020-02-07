Avcılar'da D-100 karayolundaki çatlakları onarım çalışmaları başladı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Avcılar'da D-100 karayolundaki çatlakları onarım çalışmaları başladı - Son Dakika

Avcılar'da D-100 karayolundaki çatlakları onarım çalışmaları başladı

31 dakika önce

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Avcılar'da D-100 Karayolu ve D-100 yan yolda oluşan çatlakları onarmak amacıyla çalışma başlattı.

Avcılar'da D-100 karayolundaki çatlakları onarım çalışmaları başladı, System.String[]

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Avcılar'da D-100 Karayolu ve D-100 yan yolda oluşan çatlakları onarmak amacıyla çalışma başlattı. Çalışmaların sabaha kadar sürmesi bekleniyor.

AVCILAR D-100 Karayolu ve D-100 yan yol Haramidere mevkii Topkapı istikametinde yol üzerinde çatlaklar oluşmuştu. Yapılan kontrollerde çatlakların metrobüs yoluna kadar ilerlediği belirlenirken yan yolun hemen bitişiğindeki istinat duvarının da eğildiği görülmüştü. Gece saatlerinde olay yerine gelen İstanbul Büyükşehir Belediyesi ekipleri önce D-100 Karayolu yan yol Topkapı istikametine duba koyarak yolu kapattı. Daha sonra da çatlakların oluştuğu yerde çalışma başlattı. Yol bakım ekipleri izolasyon malzemesi zift ile çatlakları doldurdu. Ekipler, istinat duvarının bitişiğindeki boşlukları beton dökerek kapattı. Ekipler çalışmalarını sürdürürken polis, yolda önlem aldı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi ekiplerinin çalışmalarının sabaha kadar sürmesi bekleniyor.


İstanbul Büyükşehir Belediyesi, D-100 Karayolu, Avcılar, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.02.2020 01:34 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Her gün binlerce aracın kullandığı yolda derin çatlaklar oluştu
Merter'deki büfe İBB ile Güngören Belediyesi'ni karşı karşıya getirdi Ekrem İmamoğlu'ndan aynı göreve 6 ayda 3'üncü atama Rejim güçleri, TSK gözlem noktasının bulunduğu Serakib ilçesini ele geçirdi

Son Dakika Haberleri
00:41 Mucize Doktor'un 22. bölüm fragmanı yayınlandı! Ferman, Ali'nin Nazlı'ya aşık olduğunu öğreniyor
23:39 Ünlü oyuncu Nesrin Cavadzade siyah yırtmaçlı elbisesiyle büyüledi
22:58 Mine Tugay'ın TBT'si sosyal medyada binlerce beğeni aldı
21:48 Darp edilen TikTok fenomeni Ares Özdemir, yoğun bakımda yaşam mücadelesi veriyor
21:46 Serkay Tütüncü, sevgilisi Nesli Alagil ile sarmaş dolaş görüntülendi

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.02.2020 02:06:19. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Avcılar'da D-100 karayolundaki çatlakları onarım çalışmaları başladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]